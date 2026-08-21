Kaum Fahrgastschiffe auf Rhein
So leidet Tourismus in Koblenz unter dem Niedrigwasser
Kioskbetreiber Amirhossein Aminlou beklagt derzeit Umsatzverluste von bis zu 50 Prozent.
Kioskbetreiber Amirhossein Aminlou beklagt derzeit Umsatzverluste von bis zu 50 Prozent.
Alexander Thieme-Garmann

Normalerweise wimmelt es im Sommer rund ums Deutsche Eck nur so von Flusskreuzfahrttouristen. Doch aktuell können viele Schiffe nicht mehr am Rheinufer anlegen. Was bedeutet das für die ansässigen Kiosk- und Imbissbetreiber?

Lesezeit 1 Minute
. Aufgrund des seit Wochen anhaltenden Niedrigwassers können viele Schiffe den Rhein nicht mehr befahren und infolgedessen auch nicht mehr am Koblenzer Rheinufer anlegen. Dort, zwischen Pegelhaus und Deutschem Eck, haben vier Kioske und zwei Imbissbuden ihren Standort.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionUmwelt

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren