Kaum Fahrgastschiffe auf Rhein So leidet Tourismus in Koblenz unter dem Niedrigwasser Alexander Thieme-Garmann 21.08.2026, 10:00 Uhr

i Kioskbetreiber Amirhossein Aminlou beklagt derzeit Umsatzverluste von bis zu 50 Prozent. Alexander Thieme-Garmann

Normalerweise wimmelt es im Sommer rund ums Deutsche Eck nur so von Flusskreuzfahrttouristen. Doch aktuell können viele Schiffe nicht mehr am Rheinufer anlegen. Was bedeutet das für die ansässigen Kiosk- und Imbissbetreiber?

. Aufgrund des seit Wochen anhaltenden Niedrigwassers können viele Schiffe den Rhein nicht mehr befahren und infolgedessen auch nicht mehr am Koblenzer Rheinufer anlegen. Dort, zwischen Pegelhaus und Deutschem Eck, haben vier Kioske und zwei Imbissbuden ihren Standort.







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