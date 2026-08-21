Normalerweise wimmelt es im Sommer rund ums Deutsche Eck nur so von Flusskreuzfahrttouristen. Doch aktuell können viele Schiffe nicht mehr am Rheinufer anlegen. Was bedeutet das für die ansässigen Kiosk- und Imbissbetreiber?
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. Aufgrund des seit Wochen anhaltenden Niedrigwassers können viele Schiffe den Rhein nicht mehr befahren und infolgedessen auch nicht mehr am Koblenzer Rheinufer anlegen. Dort, zwischen Pegelhaus und Deutschem Eck, haben vier Kioske und zwei Imbissbuden ihren Standort.