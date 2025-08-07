Die bestehende Rad- und Fußverbindung über die Horchheimer Brücke wird auf 2,5 Meter verbreitert. Über den Stand der Arbeiten konnten sich jetzt Koblenzer Kommunalpolitiker bei einer Begehung informieren.

Für zahlreiche Koblenzer besitzt die Verbindung zwischen Horchheim und Oberwerth in ihrem Alltagstreiben etwas Lebensnotwendiges. Daher ist das Interesse, das der Verbreiterung von Fuß- und Radweg an der südlichsten Rheinquerung im Stadtgebiet entgegengebracht wird, groß. Mitarbeiter des Tiefbauamtes informierten nun am Ort des Geschehens über den Fortschritt der Arbeiten.

„Das Projekt stellt die drittteuerste Brückenmaßnahme in Koblenz dar, ist aber vom Schwierigkeitsgrad her kaum zu toppen”, brachte Tiefbauamtsleiter Kai Mifka die im September 2024 begonnene Maßnahme auf den Punkt. Die Kombination verschiedener Verkehre sorge für ungemein komplexe Problemlagen. Zum Beispiel mussten wegen der unterschiedlichen Belastungsszenarien für jede Schweißsituation spezielle Untersuchungen gemacht werden.

„Für jede Naht musste eine Testschweißung durchgeführt werden”, erläuterte Christian Hellwig vom Tiefbauamt. „Die Frage war zu klären, welche Situation welche Schweißvorgänge erlaubt und wann die Arbeit eingestellt werden muss.“ Das Ergebnis: Bei vorbeifahrenden Güterzügen müssen diese Arbeiten unterbrochen werden.

i OB David Langner lässt sich den Baufortschritt zeigen. Wolfgang Lucke

Wie komplex ein solches Projekt sein kann, ergab sich teilweise auch erst während der Detailplanung. Zum Beispiel musste auch nachgewiesen werden, dass ein Weiterbau auch bei Hochwasser erfolgen könne. Die Parameter bei den teilweise fast unberechenbaren Strömungsverhältnissen zu erfassen und zu verwerten, stellte eine weitere Schwierigkeit dar.

Bei der Begehung wurde das Ausmaß der Brückenerweiterung sehr deutlich. Die neuen Verlängerungen der Träger ragen eindrucksvoll und weit in das Bauzelt hinein, insgesamt werden Geh- und Radweg am Ende eine durchgängige Verbreiterung von 2,5 Metern aufweisen. Zurzeit werden die Querträger für die Verbreiterung geschweißt, diese Aufgabe wird in rund vier Wochen abgeschlossen sein.

Im Anschluss erfolgt der Korrosionsschutz der neuen und alten Bestandteile des Kragarms, einem einseitig gelagerten Bauelement, und das Montieren der neuen Gehwegplatten sowie der Brückengeländer. Ab voraussichtlich November wird das Gerüst in den zweiten Bauabschnitt umgebaut.

Bahnbrücke hält noch viele Jahre

Im Bereich der Vorlandbrücke auf der Horchheimer Seite werden derzeit die Fundamente für die künftig eigenständige Brücke über die Bahnstrecke 3710 (Gleise entlang des Rheins) hergestellt. Im Zuge der Planungen wurde auch die Standfestigkeit und der Zustand der eigentlichen Eisenbahnbrücke geprüft. Mifka kann beruhigen: „Diese Konstruktion ist für die nächsten 30 bis 50 Jahre auf jeden Fall sicher.”

Bereits im Februar konnte der temporäre Gehweg freigegeben werden, sodass die wichtige Verbindungsachse auch während der laufenden Arbeiten genutzt werden kann. Insgesamt umfasst die Maßnahme auf der Oberstromseite den Ausbau der rund 240 Meter langen Strombrücke, den Rückbau eines 35 Meter langen Teilstücks des bestehenden Gehwegs, den Neubau einer rund 69 Meter langen Geh- und Radwegbrücke im Bereich der Horchheimer Vorlandbrücke sowie den Wegebau über ebenes Gelände bis zum Anschluss an die Emser Straße. Neben der erweiterten Breite der Wege werden zusätzlich auch die Geländer erneuert.

Projekt kostet fast 10 Millionen Euro

Das Bestandsbauwerk wird grundlegend instand gesetzt, zusätzlich erhalten die verbauten Stahlträger einen Korrosionsschutz. Die Gesamtkosten des Projekts betragen rund 9,6 Millionen Euro, wovon rund sieben Millionen Euro vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert werden.

„Für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie den Radverkehr ist die Horchheimer Eisenbahnbrücke als Querungshilfe des Rheins eine immens wichtige Verbindungsachse”, kommentierte OB Langner. Der Radweg sei außerdem Teil des überregionalen Radwegenetzes und Verbindungsglied der Radwanderregionen Lahn, Rhein und Mosel. Ihn freue es sehr, dass dieses Langzeitprojekt in der Umsetzungsphase sei und man von einer Fertigstellung Ende 2026 ausgehen könne.