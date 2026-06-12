Brand in Weißenthurm So lange waren die Einsatzkräfte beschäftigt Eva Hornauer 12.06.2026, 11:06 Uhr

i Rettungswagen, Notarzt, Freiwillige Feuerwehr, Polizei und Seelsorger: Sie alle waren beim Brand in der Weißenthurmer Lindenstraße im Einsatz. Feuerwehr VG Weißenthurm / Detlef Schneider

Die Zusammenarbeit der verschiedenen Einsatzkräfte beim Großeinsatz in der Weißenthurmer Lindenstraße beschreibt der Wehrleiter der Freiwilligen Feuwerwehr VG Weißenthurm als „hervorragend“. So lange dauerte der Einsatz.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren mehrere Rettungswagen, Notarzt, Polizei, Seelsorger und Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm in der Weißenthurmer Lindenstraße im Einsatz: In einem freistehenden Mehrfamilienhaus hat es gebrannt.







Artikel teilen

Artikel teilen