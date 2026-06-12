Die Zusammenarbeit der verschiedenen Einsatzkräfte beim Großeinsatz in der Weißenthurmer Lindenstraße beschreibt der Wehrleiter der Freiwilligen Feuwerwehr VG Weißenthurm als „hervorragend“. So lange dauerte der Einsatz.
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In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren mehrere Rettungswagen, Notarzt, Polizei, Seelsorger und Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm in der Weißenthurmer Lindenstraße im Einsatz: In einem freistehenden Mehrfamilienhaus hat es gebrannt.