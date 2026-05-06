Neuer Laden in Winningen
So läuft es bei „Tante Enso“ nach einem Monat
Kundin Sabine Schultz (rechts) wird von "Tante-Enso"-Mitarbeiterin Petra Quirin empfangen.
Kundin Sabine Schultz (rechts) wird von "Tante-Enso"-Mitarbeiterin Petra Quirin freundlich empfangen.
Alexander Thieme-Garmann

Einen Monat lang gibt es ihn jetzt, den Laden „Tante Enso“ in Winningen. Wie ist das Sortiment, wie kommt er an? Unsere Redaktion hat eine Stippvisite gemacht.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Monat ist vergangen, seitdem „Tante Enso" in Winningen ihre Pforten geöffnet hat. Wir haben den Discounter besucht, um zu erfahren, wie der Supermarkt im Dorf angenommen wird. Mitarbeiterin Petra Quirin trägt ein T-Shirt in Royalblau. Das in Gelb gehaltene Logo darauf zeigt einen nicht vollends eingekreisten Punkt, der ebenfalls kreisförmig ist.

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