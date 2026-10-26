Stärkerer Verkehr?
So läuft die Vollsperrung des Koblenzer Heiligenwegs
Die Unterführung im Heiligenweg im Koblenzer Stadtteil Moselweiß ist in der letzten Oktoberwoche täglich mehrere Stunden voll ge
Die Unterführung im Heiligenweg im Koblenzer Stadtteil Moselweiß ist in der letzten Oktoberwoche täglich mehrere Stunden voll gesperrt.
Ingo Beller

Die Unterführung im Heiligenweg in Koblenz-Moselweiß ist diese Woche täglich mehrere Stunden voll gesperrt. So lief es an Tag eins. 

Lesezeit 1 Minute
Die Unterführung im Heiligenweg im Koblenzer Stadtteil Moselweiß ist diese Woche täglich mehrere Stunden voll gesperrt. Der Grund: Möglicherweise stecken Kampfmittel im Boden. So lief es am ersten Tag.Wie ein Sprecher der Koblenzer Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, hat sich am Montagvormittag ein Anwohner bei der Straßenverkehrsbehörde beschwert.
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