Erinnerung an Koblenzer Disco So läuft die Auktion mit dem Ex-Agostea-Inventar Doris Schneider 01.04.2026, 16:31 Uhr

i Auch die Absperrbänder, die wohl fast jeder Besucher aus der Nachtwache kennt, stehen zum Verkauf an. Doris Schneider

Wer sich ein bisschen Disco-Feeling oder Jugenderinnerungen in die eigene Wohnung oder den Partykeller holen möchte, hat im Moment die Gelegenheit dazu: Das Inventar der Koblenzer Nachtwache, des ehemaligen Agostea, wird verkauft. So läuft das ab.

Das aktuelle Gebot für die 1,93 Meter hohe Ritterrüstung, die zu den Dekogegenständen in der ehemaligen Koblenzer Diskothek Nachtwache, vormals Agostea, gehörte, liegt derzeit bei 100 Euro. Fünfmal wurde bereits auf die Rüstung geboten. Der Mindestpreis ist aber auch mit den 100 Euro noch nicht erreicht.







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