i In der Sporthalle Oberwerth werden die Briefwahlstimmen ausgezählt. Doris Schneider

Sonntag, Sonnenschein, Bundestagswahl: In Koblenz und der Region zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. So haben unsere Reporter den Tag in den Städten und Gemeinden erlebt.

Die Kreuzchen sind gemacht, am Sonntagabend hat das große Zählen in den vielen, vielen Wahllokalen in Koblenz und der Region begonnen. Um 18 Uhr hieß es also für die Wahlhelfer: Zählen, zählen, zählen, für alle anderen: abwarten, abwarten, abwarten. Ein Blick auf den sonnigen Sonntag: Wie ist der Wahltag gelaufen?

