Neues in Koblenzer Innenstadt
So läuft der Umbau von Saturn zum Media Markt im Forum
Tarek Hadi führt die Geschäfte der Saturn-Filiale im Koblenzer Forum Mittelrhein schon seit 2012. Viele Mitarbeiter sind ebenfal
Tarek Hadi führt die Geschäfte der Saturn-Filiale im Koblenzer Forum Mittelrhein schon seit 2012. Viele Mitarbeiter sind ebenfalls schon so lange mit dabei, sagt er.
Matthias Kolk

Den Umbau vom Saturn zum Media Markt können Kunden des Elektrogeschäfts im Koblenzer Forum Mittelrhein die meiste Zeit live verfolgen. Geschäftsführer Tarek Hadi erklärt, was sich in der Filiale alles verändert – und bekennt sich zu dem Standort.

Lesezeit 2 Minuten
Bauarbeiter werkeln an und hinter Wänden, während nicht weit davon entfernt Kunden nach einem Schnäppchen aus dem Abverkauf Ausschau halten: Der Saturn im Koblenzer Forum Mittelrhein wird im laufenden Betrieb zum Media Markt umgebaut. „Wir operieren hier sozusagen am offenen Herzen“, sagt Tarek Hadi, Geschäftsführer des Standorts.
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