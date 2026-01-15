Autozulieferer in der Krise So läuft der Stellenabbau bei Stabilus in Koblenz Jan Lindner 15.01.2026, 07:00 Uhr

i An seinem Standort in Koblenz-Neuendorf hat Autozulieferer Stabilus rund 1500 Beschäftigte. Ingo Beller

Autozulieferer Stabilus will an seinem Standort in Koblenz rund 60 Stellen abbauen. Betriebsbedingte Kündigungen spricht der Konzern nicht aus. So geht das Unternehmen derzeit vor.

Beim Autozulieferer Stabilus im Koblenzer Stadtteil Neuendorf sollen 60 der 1500 Stellen wegfallen. Was unsere Zeitung bereits vor mehreren Monaten berichtete, hat ein Firmensprecher nun erstmals offiziell bestätigt. Wie bei den beiden Industriefirmen ZF und Novelis läuft auch bei Stabilus ein sogenanntes Transformationsprogramm.







