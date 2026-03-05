Gewerbepark Mülheim-Kärlich So läuft der neue Kaufland an der Industriestraße Peter Meuer 05.03.2026, 13:57 Uhr

i Der Eingang zum neuen Kaufland in Mülheim-Kärlich: Der Start ist laut dem Unternehmen geglückt. Ingo Beller

Vor drei Monaten hat der neue Kaufland im Gewerbepark Mülheim-Kärlich mit viel Rummel eröffnet. Nun zieht das Unternehmen auf Nachfrage eine erste Bilanz. Wie viele Kunden kommen pro Tag? Welche Waren sind begehrt? Und: Wie läuft es generell?

Kaufland zieht eine positive Bilanz der ersten drei Monate am neuen Standort im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. „Mit dem Start unserer Filiale und der bisherigen Kundenfrequenz sind wir sehr zufrieden“, fasst Filialleiter Alexander Bambuch zusammen. Insbesondere zum Wochenende hin sei die Filiale stark frequentiert und werde zum Wocheneinkauf genutzt.







Artikel teilen

Artikel teilen