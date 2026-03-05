Vor drei Monaten hat der neue Kaufland im Gewerbepark Mülheim-Kärlich mit viel Rummel eröffnet. Nun zieht das Unternehmen auf Nachfrage eine erste Bilanz. Wie viele Kunden kommen pro Tag? Welche Waren sind begehrt? Und: Wie läuft es generell?
Lesezeit 1 Minute
Kaufland zieht eine positive Bilanz der ersten drei Monate am neuen Standort im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. „Mit dem Start unserer Filiale und der bisherigen Kundenfrequenz sind wir sehr zufrieden“, fasst Filialleiter Alexander Bambuch zusammen. Insbesondere zum Wochenende hin sei die Filiale stark frequentiert und werde zum Wocheneinkauf genutzt.