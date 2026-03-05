Gewerbepark Mülheim-Kärlich
So läuft der neue Kaufland an der Industriestraße
Der Eingang zum neuen Kaufland in Mülheim-Kärlich: Der Start ist laut dem Unternehmen geglückt.
Der Eingang zum neuen Kaufland in Mülheim-Kärlich: Der Start ist laut dem Unternehmen geglückt.
Ingo Beller

Vor drei Monaten hat der neue Kaufland im Gewerbepark Mülheim-Kärlich mit viel Rummel eröffnet. Nun zieht das Unternehmen auf Nachfrage eine erste Bilanz. Wie viele Kunden kommen pro Tag? Welche Waren sind begehrt? Und: Wie läuft es generell?

Lesezeit 1 Minute
Kaufland zieht eine positive Bilanz der ersten drei Monate am neuen Standort im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. „Mit dem Start unserer Filiale und der bisherigen Kundenfrequenz sind wir sehr zufrieden“, fasst Filialleiter Alexander Bambuch zusammen. Insbesondere zum Wochenende hin sei die Filiale stark frequentiert und werde zum Wocheneinkauf genutzt.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionWirtschaft

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren