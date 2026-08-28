Haus oder Wohnung von BPD So kommt man an Immobilien auf Ellinger Höhe in Koblenz Katrin Steinert 28.08.2026, 07:00 Uhr

i Ein Schlüssel zum Eigenheim: Was das Symbolbild zeigt, ist, was sich viele Menschen in Koblenz wünschen. Die BPD plant auf der Ellinger Höhe in Niederberg 750 bis 800 Häuser und Wohnungen. fotomek - stock.adobe.com

Das Angebot an modernem Wohneigentum in Koblenz ist rar. Im Stadtteil Niederberg aber soll in den kommenden Jahren ein neues Viertel mit Hunderten Einheiten entstehen. Wie man an eine der geplanten Immobilien rankommt: Die Redaktion erklärt’s.

Die erste Frage, die man BPD-Projektleiter Adrian Jukic stellt, wenn man von der geplanten Ellinger Höhe hört, lautet: Wie kommt man an ein Haus oder eine Wohnung ran, die hoch oben über Koblenz gebaut werden sollen? Dort, auf dem Gelände der ehemaligen Fritschkaserne, werden 750 bis 800 Wohneinheiten entstehen.







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