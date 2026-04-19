Der italienische Markt „Squisitissimo“ lockte kürzlich Freunde der südländischen Lebensart in die Koblenzer Schloßstraße. BID-Managerin Gina Neyes weiß, wie die mediterrane Schlemmermeile ankam und ob eine Wiederholung geplant ist.
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Trüffelsalami aus Südtirol, Schafskäse aus Umbrien oder lieber Wein aus Sardinien? Gut nachvollziehbar, dass sich viele Besucher der Koblenzer Schloßstraße kürzlich „wie im Urlaub” fühlten. Der italienische Spezialitätenmarkt „Squisitissimo“ hatte den verkehrsberuhigten Bereich in eine mediterrane Schlemmermeile verwandelt.