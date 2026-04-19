BID-Managerin zieht Bilanz
So kommt der italienische Markt bei den Koblenzern an
BID-Managerin Gina Neyses zieht eine positive Bilanz des italienischen Markts in der Koblenzer Schloßstraße.
BID-Managerin Gina Neyses zieht eine positive Bilanz des italienischen Markts in der Koblenzer Schloßstraße.
Wolfgang Lucke

Der italienische Markt „Squisitissimo“ lockte kürzlich Freunde der südländischen Lebensart in die Koblenzer Schloßstraße. BID-Managerin Gina Neyes weiß, wie die mediterrane Schlemmermeile ankam und ob eine Wiederholung geplant ist.

Lesezeit 2 Minuten
Trüffelsalami aus Südtirol, Schafskäse aus Umbrien oder lieber Wein aus Sardinien? Gut nachvollziehbar, dass sich viele Besucher der Koblenzer Schloßstraße kürzlich „wie im Urlaub” fühlten. Der italienische Spezialitätenmarkt „Squisitissimo“ hatte den verkehrsberuhigten Bereich in eine mediterrane Schlemmermeile verwandelt.

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