Mit seinem historischen Charme kann Rhens punkten. Allerdings gibt es da noch einige Punkte, an denen die Stadt nachlegen muss – ein Rundgang durch die Stadt zeigt, wo eine Umgestaltung viel ausmachen könnte.
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Historischer Charme, Naherholung am Wasser und entspanntes Ambiente: Das sind Worte, die Rhenser mit ihrer Stadt in Verbindung bringen. Jedenfalls hat das eine Online-Befragung des Planungsbüros Stadt-Land-plus GmbH ergeben. Orte wie das Alte Rathaus, die Rheinanlagen oder den Wochenmarkt werteten die Anwohner als positiv.