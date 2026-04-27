Rundgang durch die Stadt
So könnte Rhens in zehn Jahren aussehen
Sticht direkt ins Auge: Das Alte Rathaus in Rhens ist mit seinem Fachwerk ein beliebter Ort in der Stadt. Es gibt allerdings Flä
Sticht direkt ins Auge: Das Alte Rathaus in Rhens ist mit seinem Fachwerk ein beliebter Ort in der Stadt. Es gibt allerdings Flächen in Rhens, an denen Verbesserungsbedarf besteht.
Annika Wilhelm

Mit seinem historischen Charme kann Rhens punkten. Allerdings gibt es da noch einige Punkte, an denen die Stadt nachlegen muss – ein Rundgang durch die Stadt zeigt, wo eine Umgestaltung viel ausmachen könnte. 

Lesezeit 3 Minuten
Historischer Charme, Naherholung am Wasser und entspanntes Ambiente: Das sind Worte, die Rhenser mit ihrer Stadt in Verbindung bringen. Jedenfalls hat das eine Online-Befragung des Planungsbüros Stadt-Land-plus GmbH ergeben. Orte wie das Alte Rathaus, die Rheinanlagen oder den Wochenmarkt werteten die Anwohner als positiv.

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