Wie teuer wird das Eigenheim? So kämpft Koblenz gegen die Grundsteuerreform 19.11.2024, 17:46 Uhr

i Blick von Koblenz-Asterstein auf Koblenz: Wieviel Grundsteuer kosten Wohn- und Gewerbegebäude künftig? Sascha Ditscher

Doppelt so teuer könnte beispielsweise die Grundsteuer fürs Einfamilienhaus werden, fürchten Koblenzer Kommunalpolitiker. Sie wollen sich stellvertretend für ihre Bürger wehren – und bitten Oberbürgermeister David Langner, in Mainz zu intervenieren.

Selten ist die Einigkeit unter den Koblenzer Parteien und Wählergruppierungen so groß gewesen: In einem offenen Brief hat sich der Großteil der Fraktionen an Oberbürgermeister David Langner (SPD) gewandt. Die Stadträte fordern ihn auf, in Sachen Grundsteuerreform in Mainz zu intervenieren.

