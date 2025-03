So jonglierten sich Koblenzer Narren durch die Nazizeit

Der Karneval in Koblenz hat eine lange Geschichte. Wir beleuchten sie in einer Serie. Teil vier nimmt die Jahre nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in den Blick. Die Vereine bewegen sich zwischen Anpassung und latentem Widerstand.

Auch nach der Machtergreifung der Nazis entwickelt sich der Koblenzer Karneval fort - wenngleich unter erschwerten Bedingungen: 1936 gründet Willi Lescrinier das „Reserve-Offiziers-Korps“ – den Ursprung des späteren „Alt-Herren-Corps“ (AHC). Als „Prinz Willi von Lescrinesien“ verkündet der Koblenzer Kaufmann im gleichen Jahr: „Wir leben nur so kurze Zeit und sind so lange tot. Deshalb freut Euch des Lebens!“ Ebenfalls 1936 entstehen als Antwort auf Nazi-Repressalien die „Koblenzer Karnevals Funken Rot-Weiß“ („K.K. Funken Rot Weiß“). Darüber hinaus gibt es eine Gemeinschaftssitzung der Koblenzer Karnevalsgesellschaften in der Stadthalle. Diese wird sogar vom Reichssender Frankfurt übertragen. Die „Dähler Narrenzunft Bornskrug“ ruft einen weiblichen Elferrat samt Präsidentin ins Leben, der eine „Gala-Damensitzung“ veranstaltet.

1937 gründet sich die „Narrenzunft Gelb-Rot“, die mit einer Fußgruppe und Festwagen am Rosenmontagsumzug teilnimmt. Prinz in diesem Jahr ist Johannes Ebertz. Doch wo Licht ist, gibt es auch wieder Schatten: Am 16. Januar 1937 lädt das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda gemeinsam mit dem Reichsfremdenverkehrsverband und KdF die Vertreter der Karnevalsvereine zu einem Kongress nach München. Hauptzweck dieser Veranstaltung ist eine weitere weltanschauliche Gleichschaltung des deutschen Karnevals im Hitlerstaat. Der Kongress endet schließlich mit der Gründung des „Bunds Deutscher Karneval“.

Derweil jonglieren sich die Koblenzer Narren mit viel Geschick durch die repressive Zeit. So läuft am Karnevalssonntag 1938 der erste Kinderkarnevalszug durch die Straßen. 1939 besucht nach langer Zeit wieder einmal eine Abordnung aus Köln die Stadt: Fritz Maass, Präsident der „Großen Kölner Karnevalsgesellschaft“, kommt mit seinem Elferrat nach Koblenz. Im Gegenzug fahren Koblenzer Karnevalisten nach Köln. Beherrscht wird die Session 1939 aber von Jupp Flohr als Prinz „Jupp dä Flohribus“. Er ist so beliebt, dass er in der gesamten deutschen Presse gewürdigt wird. Sein Bild schmückt die Titelseiten gleich mehrerer nationaler Medien.

Das kommt nicht von ungefähr: Flohr ist eine der herausragenden Persönlichkeiten im Koblenzer Karneval der 1930er-Jahre. So fungiert er nicht nur ab 1930 als Sitzungspräsident der „Großen Koblenzer Karnevalsgesellschaft“. Er ist auch maßgeblich daran beteiligt, dass sich 1934 wieder ein Rosenmontagszug durch Koblenz schlängelt. Von 1934 bis 1936 glänzt Flohr als Bürgermeister des Weindorfs. Die Pflege der Koblenzer Mundart liegt Flohr ebenfalls am Herzen. Er schreibt einige Bücher in Mundart und in Hochdeutsch. Sein berühmtestes Gedicht ist „Mei Järjegass“ („Meine Görgengasse“). Darüber hinaus setzt er sich für den Bau des am 15. Juni 1941 eingeweihten Schängelbrunnens ein. Nicht zuletzt verfasst Flohr den Text des heute noch gesungenen „Mir Kowelenzer Bärjerschleit“ (Musik Gustav Radel).

i Die Titelseite des Jokusstädtischen Anzeigers von 1934 zeigt den Koblenzer Prinz Johannes I. dilibri RLP

In den 1930er-Jahren wird auch die „Rüwwenacher Möck“ geboren. Als einfacher Karnevalsschlager komponiert, entwickelte sich das Lied im Laufe der Zeit zur Hymne für den Stadtteil. Ebenfalls in den 1930er-Jahren entsteht der heutige Schlachtruf „Olau!“. Nikolaus Wagner von den „Iwwerfiehrte“, Willi Lindner, Josef Cornelius und noch einmal Jupp Flohr sollen an der Einführung beteiligt gewesen sein.

Noch im Februar 1939 heißt es im „Nationalblatt“: „Wir können heute in der aufblühenden Jokusstadt hoffnungsreich in die Zukunft blicken. Der Fasching als heimstädtisches Volksfest darf und soll nicht untergehen. Seine Förderung durch alle maßgebenden Stellen von Partei und Staat ist gesichert.“ Wie sehr sich die Autoren mit dem „hoffnungsreich“ doch geirrt haben: Am 1. September 1939 startet der Zweite Weltkrieg mit allen schrecklichen Folgen.

Das historische Stadtbild und viele traditionsreiche Veranstaltungsorte gehen durch die Luftangriffe für immer verloren. Auch die Faasenacht liegt in Schutt und Asche. Viele Dokumente aus den ersten Jahren der Koblenzer Vereine werden vernichtet.