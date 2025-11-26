Blick auf Millionenbauprojekt So ist der Stand beim Tayhus-Bunkerhotel in Koblenz Katrin Steinert 26.11.2025, 10:00 Uhr

i Die Baulücke in der Firmungstraße klafft seit Jahren mitten in der Koblenzer Fußgängerzone. Hier will Großgastronom Kenan Tayhus sein 300-Betten-Hotel bauen. Vorher wird das marode Wohnhaus rechts nebendran abgerissen. Alexej Zepik

Für das 300-Betten-Hotel in der Altstadt von Koblenz wurde bereits im Juni 2024 der Bauantrag gestellt. Jedoch fehlt noch immer die Genehmigung. Investor Kenan Tayhus zeigt sich nun aber optimistisch, dass das Warten bald ein Ende hat.

Das Schriftstück mit dem großen roten Kreis drauf ist bei jedem Bauherrn begehrt, der ein Projekt umsetzen will. Auch der Koblenzer Großgastronom und Investor Kenan Tayhus wartet darauf, mit seinem millionenschweren Hotelbau im Altstadtbunker loszulegen.







