Der Kampf um Wählerstimmen So inszenieren sich die Koblenzer OB-Kandidaten im Netz 18.09.2025, 06:00 Uhr

i Vier Männer, ein Ziel, vier Strategien: Im Kampf um Wählerstimmen haben David Dasbach (Die Partei, oben links im Uhrzeigersinn), David Langner (SPD, tritt parteilos an), Ernst Knopp (CDU) und Markus Meixner (AfD) ganz unterschiedliche Strategien für ihre Kanäle in den Sozialen Medien. Alexej Zepik

Wer eine politische Wahl gewinnen will, dem müssen viele vertrauen können. Wie setzen sich die vier Männer im Internet in Szene, die in Koblenz Oberbürgermeister werden wollen? Dafür haben wir uns ihre Social-Media-Profile angeguckt.

Wahlkampf ist die Zeit, sich in Szene zu setzen. Das ist nicht nur auf der ganz großen Bühne der Politik so, sondern auch im Oberbürgermeisterwahlkampf in Koblenz. Vier Kandidaten werben aktuell um Wählerstimmen – und tun das verstärkt über ihre Kanäle in den sogenannten Sozialen Medien im Internet.







