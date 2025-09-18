Wer eine politische Wahl gewinnen will, dem müssen viele vertrauen können. Wie setzen sich die vier Männer im Internet in Szene, die in Koblenz Oberbürgermeister werden wollen? Dafür haben wir uns ihre Social-Media-Profile angeguckt.
Wahlkampf ist die Zeit, sich in Szene zu setzen. Das ist nicht nur auf der ganz großen Bühne der Politik so, sondern auch im Oberbürgermeisterwahlkampf in Koblenz. Vier Kandidaten werben aktuell um Wählerstimmen – und tun das verstärkt über ihre Kanäle in den sogenannten Sozialen Medien im Internet.