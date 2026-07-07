Neues aus dem Nest
So heißen die Mülheim-Kärlicher Jungstörche
Sie sehen schon fast wie ausgewachsene Störche aus, nur der Schnabel ist noch nicht rot gefärbt: Die drei Jungvögel Tik, Tak und
Sie sehen schon fast wie ausgewachsene Störche aus, nur der Schnabel ist noch nicht rot gefärbt: Die drei Jungvögel Tik, Tak und Castelli sind echte Mülheim-Kärlicher.
Katja Preiß

Erstmals brüteten die Weißstörche in Mülheim-Kärlich. Drei Mäuler haben Mutter- und Vaterstorch seit einiger Zeit hier zu stopfen. Nun haben die Jungtiere auch ihre offiziellen Namen erhalten. 

Lesezeit 2 Minuten
Sie sind ordentlich gewachsen, die drei Jungstörche, die im Frühjahr in einem neuen Nest am Rheinradweg in Mülheim-Kärlich geschlüpft sind. Im Juni erhielten die Storchenkinder ein Accessoire, das vielleicht nicht unbedingt das modischste ist, aber hilft, den Bestand der Zugvogelart zu dokumentieren und zu beobachten: Sie wurden beringt und mit Peilsendern ausgestattet.
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