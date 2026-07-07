Neues aus dem Nest So heißen die Mülheim-Kärlicher Jungstörche Eva Hornauer 07.07.2026, 18:00 Uhr

i Sie sehen schon fast wie ausgewachsene Störche aus, nur der Schnabel ist noch nicht rot gefärbt: Die drei Jungvögel Tik, Tak und Castelli sind echte Mülheim-Kärlicher. Katja Preiß

Erstmals brüteten die Weißstörche in Mülheim-Kärlich. Drei Mäuler haben Mutter- und Vaterstorch seit einiger Zeit hier zu stopfen. Nun haben die Jungtiere auch ihre offiziellen Namen erhalten.

Sie sind ordentlich gewachsen, die drei Jungstörche, die im Frühjahr in einem neuen Nest am Rheinradweg in Mülheim-Kärlich geschlüpft sind. Im Juni erhielten die Storchenkinder ein Accessoire, das vielleicht nicht unbedingt das modischste ist, aber hilft, den Bestand der Zugvogelart zu dokumentieren und zu beobachten: Sie wurden beringt und mit Peilsendern ausgestattet.







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