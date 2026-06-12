Timo Schall aus Koblenz
So hat Zverevs Physio den French-Open-Sieg erlebt
Physiotherapeut Timo Schall aus Koblenz posiert nach dem gewonnenen Grand-Slam-Finale stolz mit Sieger Alexander Zverev.
Physiotherapeut Timo Schall aus Koblenz posiert nach dem gewonnenen Grand-Slam-Finale stolz mit Sieger Alexander Zverev.
Benjamin Abbou

In der Regel hält sich Timo Schall aus Koblenz im Hintergrund des Profisports auf. Doch nachdem Alexander Zverev seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen hatte, stand für kurze Zeit der Physio im Fokus. Wir haben mit ihm darüber gesprochen.

Lesezeit 3 Minuten
Für einen Moment waren beim French-Open-Finale die Augen von Millionen TV-Zuschauern weltweit auf Timo Schall gerichtet. „The Physio is new“, sagte Alexander Zverev bei seiner Rede nach seinem ersten Grand-Slam-Titel und deutete auf die Tribüne zum Physiotherapeuten aus Koblenz.

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