Am Rhein- und Moselufer rund ums Deutsche Eck herrschte ausgelassene Partystimmung. Menschen reisten teilweise viele Stunden an. Wir haben uns angesehen, wie Zehntausende Besucher den Samstagabend von Rhein in Flammen verbracht haben.
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Am gesamten Rheinufer haben sich schon am Samstagnachmittag riesige Besucherströme in beide Richtungen gebildet. Tausende Menschen tummeln sich rund ums Deutsche Eck – zwischen großen und kleinen Bühnen, abenteuerlichen Fahrgeschäften und unzähligen Speise- und Getränkebuden.