Partystimmung rund ums Eck
So hat Koblenz Rhein in Flammen gefeiert
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Hüpfen, hüpfen, hüpfen: SEV7N b2b SHANI heizt auf der Area 068 Stage ein. Nur einer von vielen Acts, der die Besucher am Rhein-in-Flammen-Samstag in Feierlaune brachte.
Alexej Zepik

Am Rhein- und Moselufer rund ums Deutsche Eck herrschte ausgelassene Partystimmung. Menschen reisten teilweise viele Stunden an. Wir haben uns angesehen, wie Zehntausende Besucher den Samstagabend von Rhein in Flammen verbracht haben.

Lesezeit 3 Minuten
Am gesamten Rheinufer haben sich schon am Samstagnachmittag riesige Besucherströme in beide Richtungen gebildet. Tausende Menschen tummeln sich rund ums Deutsche Eck – zwischen großen und kleinen Bühnen, abenteuerlichen Fahrgeschäften und unzähligen Speise- und Getränkebuden.
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