Analyse zur OB-Wahl in Koblenz So haben die Stadtteile gewählt – und nicht gewählt 22.09.2025, 14:28 Uhr

i Am Wahlabend werden in der Rhein-Mosel-Halle die Urnen ausgekippt, das Zählen beginnt. Doris Schneider

Der neue OB wird der alte OB sein – das haben die Wählerinnen und Wähler entschieden, für manche überraschend deutlich im ersten Wahlgang. In den einzelnen Koblenzer Stadtteilen ist die Wahl enorm unterschiedlich ausgefallen. Die wichtigsten Zahlen.

Insgesamt 24.867 Koblenzerinnen und Koblenzer haben ihre Stimme für den derzeitigen und künftigen Oberbürgermeister David Langner abgegeben, 8043 für Ernst Knopp (CDU), 2821 für Markus Meixner von der AfD und 1318 für David Dasbach (Die Partei). In den einzelnen Stadtteilen ist die Wahl allerdings zum Teil extrem unterschiedlich verlaufen.







Artikel teilen

Artikel teilen