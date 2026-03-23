Betriebsratswahlen in Koblenz
So haben die Mitarbeiter bei ZF und Novelis gewählt
Betriebsratswahlen finden derzeit bundesweit statt (Symbolbild).
Betriebsratswahlen finden derzeit bundesweit statt (Symbolbild).
NGG, Florian Göricke. NGG | Florian Göricke

Deutschlandweit finden derzeit Betriebsratswahlen statt. Auch in Koblenz und der Region wählen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren Betrieben. Einige wichtige Ergebnisse an Rhein und Mosel sind mittlerweile bekannt. 

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Während der Betriebsratswahlen an den Koblenzer Standorten des Aluminiumherstellers Novelis und des Autozulieferers ZF haben die Belegschaften ihren jeweiligen Betriebsräten den Rücken gestärkt. So lassen sich die Ergebnisse der Wahlen interpretieren, die dieser Tage stattfanden.

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