Langners Doppelschlag So ging die Koblenzer OB-Wahl vor acht Jahren aus 19.09.2025, 10:00 Uhr

i David Langner ist neuer Koblenzer Oberbürgermeister, und das freut auch seine SPD-Parteifreunde am Abend des 15. Oktober 2017. Sascha Ditscher

Vier Männer, ein Ziel: Das hieß es auch schon vor der Koblenzer Oberbürgermeisterwahl 2017. Damals gewann David Langner (SPD, trat auch damals parteilos an) beide Wahlgänge, die Stichwahl gegen Bert Flöck (CDU, ebenfalls parteilos). Ein Rückblick.

Wie fast immer bei einer Koblenzer Oberbürgermeisterwahl traten auch 2017 nur männliche Kandidaten an. Sie hießen: David Langner (SPD, trat schon damals parteiunabhängig an), Bert Flöck (CDU, trat ebenfalls parteilos an), Hans-Peter Ackermann (Grüne) und Torsten Schupp (FDP).







Artikel teilen

Artikel teilen