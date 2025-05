Am Wochenende findet das jährliche Steillagenfest in Winningen statt. Dieses Mal allerdings an einem anderen Ort als sonst. Aufgrund behördlicher Auflagen muss das Fest von den Steillagen im Röttgen und Brückstück in den Domgartenlehrpfad umziehen (wir berichteten). Der vier Kilometer lange Rundweg ist laut Veranstaltern bequem zu wandern und erlaubt einen Blick auf die Terrassenlandschaft der Mosel. Alle Zuwege auf das Gelände sind laut Veranstaltern ausgeschildert, vom Ort selbst aus gelangt man über den Rosenberg auf den Rundweg. Die Stände 1 bis 5 sind von hier über den Destentalweg erreichbar, Stand 6 bis 11 über den Kuhstiefelweg und den Distelbergerweg und Stand 12 bis 14 über den Distelbergerhofweg. Nahe des Distelberger Hofes gibt es laut Karte der Veranstalter einen Einlass auf den Rundweg über den Distelbergerhofweg sowie am Ortsausgang, wo die August-Horch-Straße in die L125 übergeht. Hier gelangt man wie Google Maps zeigt etwa über die Bachstraße auf die Raiffeisenstraße und von dort auf den Distelberger Weg.

Es gibt Parkplätze auf dem Winninger Berg, nahe dem Distelberger Hof, und am Winninger Bahnhof. Wer mit dem Zug anreist, kann über den Einstieg am Rosenberg aufs Gelände kommen, der Weg vom Bahnhof bis dort umfasst 1,1 Kilometer Länge. Der Eintritt kostet 3 Euro, plus 5 Euro für ein Stilglas. Mitgebrachte Gläser sollten einen Eichstrich für 0,1 Liter ausweisen.