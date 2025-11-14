So geht es mit der riesigen PV-Anlage in Güls weiter

Können sich Bürger finanziell am Projekt beteiligen? Das war einer der Fragen, die Menschen in Güls beim Infoabend zur Freiflächen-Photovoltaikanlage Heyerberg interessierten. Das Projekt beschäftigt viele im Stadtteil.
Lesezeit 2 Minuten
Im Rahmen eines Infoabends über das Gülser Großprojekt „Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Heyerberg“ stellte das Polcher Planungsbüro WeSt Stadtplaner den Bebauungsplan vor. Daneben gab Sarah Weyel vom Baudezernat der Stadt Koblenz einen Einblick in den verwaltungstechnischen Aufwand, den ein solches Unterfangen erfordert und der immer wieder zu Verzögerungen führt.