Solarenergie in Koblenz So geht es mit der riesigen PV-Anlage in Güls weiter Alexander Thieme-Garmann 14.11.2025, 16:28 Uhr

i Moritz Strang von der WeSt Stadtplaner GmbH in Polch präsentierte den Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Heyerberg“. Alexander Thieme-Garmann

Können sich Bürger finanziell am Projekt beteiligen? Das war einer der Fragen, die Menschen in Güls beim Infoabend zur Freiflächen-Photovoltaikanlage Heyerberg interessierten. Das Projekt beschäftigt viele im Stadtteil.

Im Rahmen eines Infoabends über das Gülser Großprojekt „Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Heyerberg“ stellte das Polcher Planungsbüro WeSt Stadtplaner den Bebauungsplan vor. Daneben gab Sarah Weyel vom Baudezernat der Stadt Koblenz einen Einblick in den verwaltungstechnischen Aufwand, den ein solches Unterfangen erfordert und der immer wieder zu Verzögerungen führt.







