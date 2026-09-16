Aus Kimberly-Clark wurde Arbex: Am Koblenzer Standort läuft der Betrieb des Hygienepapierherstellers weiter auf Hochtouren. Im Interview erklärt Werkleiter Paul Sokol, was er sich von der Fusion mit dem brasilianischen Papiergiganten verspricht.
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Mehr als fünfeinhalb Jahrzehnte hat der US-Konzern Kimberly-Clark (KC) im Koblenzer Stadtteil Kesselheim Hygienepapier hergestellt. Das ist nun Geschichte, zumindest in Teilen. Denn: Die Amerikaner haben ihre Mehrheitsanteile am Koblenzer KC-Standort an den brasilianischen Zellstoffgiganten Suzano verkauft.