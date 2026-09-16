Ehemals Kimberly-Clark So geht es für Papierhersteller Arbex in Koblenz weiter Jan Lindner 16.09.2026, 06:00 Uhr

i Das Werk des Hygienepapierherstellers Arbex in Koblenz-Kesselheim. Hier war bislang Kimberly-Clark. Cathrin Knopp

Aus Kimberly-Clark wurde Arbex: Am Koblenzer Standort läuft der Betrieb des Hygienepapierherstellers weiter auf Hochtouren. Im Interview erklärt Werkleiter Paul Sokol, was er sich von der Fusion mit dem brasilianischen Papiergiganten verspricht.

Mehr als fünfeinhalb Jahrzehnte hat der US-Konzern Kimberly-Clark (KC) im Koblenzer Stadtteil Kesselheim Hygienepapier hergestellt. Das ist nun Geschichte, zumindest in Teilen. Denn: Die Amerikaner haben ihre Mehrheitsanteile am Koblenzer KC-Standort an den brasilianischen Zellstoffgiganten Suzano verkauft.







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