Ehemals Kimberly-Clark
So geht es für Papierhersteller Arbex in Koblenz weiter
Das Werk des Hygienepapierherstellers Arbex in Koblenz-Kesselheim. Hier war bislang Kimberly-Clark.
Das Werk des Hygienepapierherstellers Arbex in Koblenz-Kesselheim. Hier war bislang Kimberly-Clark.
Cathrin Knopp

Aus Kimberly-Clark wurde Arbex: Am Koblenzer Standort läuft der Betrieb des Hygienepapierherstellers weiter auf Hochtouren. Im Interview erklärt Werkleiter Paul Sokol, was er sich von der Fusion mit dem brasilianischen Papiergiganten verspricht. 

Lesezeit 2 Minuten
Mehr als fünfeinhalb Jahrzehnte hat der US-Konzern Kimberly-Clark (KC) im Koblenzer Stadtteil Kesselheim Hygienepapier hergestellt. Das ist nun Geschichte, zumindest in Teilen. Denn: Die Amerikaner haben ihre Mehrheitsanteile am Koblenzer KC-Standort an den brasilianischen Zellstoffgiganten Suzano verkauft.
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