125 Bauplätze entstehen derzeit im Rheindorf Urmitz. Doch bevor das erste Haus hier gebaut werden kann, müssen die Tiefbauarbeiten abgeschlossen sein. Was das bedeutet, hat unsere Redaktion bei einem Baustellenrundgang erfahren.
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Im Westen türmen sich verstreut Erdhügel, ein Bagger hebt Erde aus dem Boden, im Osten herrscht derzeit Ruhe: Die Rede ist vom Neubaugebiet in Urmitz, das sich auf zwei Baufelder aufteilt – wie beschrieben, in Ost und West. Das Baufeld im Osten ruht derzeit, bis auf die Straßen ist hier alles fertig.