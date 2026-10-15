125 Bauplätze entstehen hier So geht es beim Neubaugebiet in Urmitz weiter Eva Hornauer 15.10.2026, 16:30 Uhr

i Der Bagger hat im Neubaugebiet in Urmitz viel zu tun. Hier finden noch die Tiefbauarbeiten statt. Das heißt: Rohre, Leitungen und Kanäle müssen unter die Erde gebracht werden. Eva Hornauer

125 Bauplätze entstehen derzeit im Rheindorf Urmitz. Doch bevor das erste Haus hier gebaut werden kann, müssen die Tiefbauarbeiten abgeschlossen sein. Was das bedeutet, hat unsere Redaktion bei einem Baustellenrundgang erfahren.

Im Westen türmen sich verstreut Erdhügel, ein Bagger hebt Erde aus dem Boden, im Osten herrscht derzeit Ruhe: Die Rede ist vom Neubaugebiet in Urmitz, das sich auf zwei Baufelder aufteilt – wie beschrieben, in Ost und West. Das Baufeld im Osten ruht derzeit, bis auf die Straßen ist hier alles fertig.







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