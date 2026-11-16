Bilder von der Prunksitzung
So fröhlich feiern die Mülheimer Möhnen 
Gelungene Schlussformation der Mini-Möhnchen.
Gelungene Schlussformation der Mini-Möhnchen.
Mirco Klein

Die Session hat kaum begonnen, da feiert der Möhnen-Club Mülheim schon Prunksitzung. In diesem Jahr wurde auch das neue Möhnenpaar vorgestellt. Das sind die schönsten Bilder von der Sitzung. 

Mit dem Rathausstum feierte der Möhnen-Club 1950 Mülheim bereits am vergangenen Mittwoch die Eröffnung der Session. Auch die Prunksitzungen der Möhnen lässt dann nicht lange auf sich warten, sie fanden am Freitag und Samstag statt. Bei der ersten Sitzung wurde auch das neue Möhnenpaar vorgestellt, gefeiert und gelacht.
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