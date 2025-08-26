Bildergalerie zum DurchklickenSo feierten die Rübenacher ihr DorfjubiläumAlexander Thieme-Garmann26.08.2025, 14:04 UhriBei der Mitmachaktion des TV Rübenach haben viele ihren Spaß. Herbert Hennes1250 Jahre Rübenach war der Grund für Feierlichkeiten in dem Koblenzer Stadtteil. Der Parkplatz vor der Grundschule verwandelte sich in einen Rummelplatz voll mit Menschen, Kulinarik und Musik.Aktualisiert am 26. August 2025 14:10 Uhr Lesezeit 3 Minuten Eindrücke vom Rübenacher Jubiläum gibt es hier in unserer Bildergalerie zu sehen:Den Fassanstich übernimmt Bürgermeisterin Ulrike Mohrs. Herbert HennesAssistiert wird sie vom Rübancher Ortsvorsteher Thomas Roos (3. von rechts). Alexander Thieme-GarmannBei diesen Männern herrscht ausgelassene Stimmung. Alexander Thieme-GarmannWem die Stehtische nicht zusagen, findet auf dem Fest auch einen Platz zum Sitzen. Alexander Thieme-GarmannDer Schulchor der Grundschule Rübenach liefert eine einstudierte Performance ab. Herbert HennesDer Ansturm auf den Bierwagen hält das Fest über an. Alexander Thieme-GarmannBei den Frauen des Chors "Quodlibet" gibt es das Weinglas passend zum Ortsjubiläum. Alexander Thieme-GarmannDie Tanzgruppe "Höppedizjer" zeigt ihr Können in dem voll besetzten Festzelt. Herbert HennesKarl-Heinz, Dieter und Rolf vom Männerchor Rübenach kurbeln als Dreamteam den Weinverkauf an. Alexander Thieme-GarmannBei einem Fest im Sommer darf er heutzutage nirgendwo fehlen: Bei diesen drei Damen bekommt man Aperol Spritz. Alexander Thieme-GarmannDiese Gruppe genießt die Stimmung auf dem Jubiläumsfest. Alexander Thieme-Garmann1 / 11 Artikel teilen Artikel teilen