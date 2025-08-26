Bildergalerie zum Durchklicken
So feierten die Rübenacher ihr Dorfjubiläum
Bei der Mitmachaktion des TV Rübenach haben viele ihren Spaß.
Herbert Hennes

1250 Jahre Rübenach war der Grund für Feierlichkeiten in dem Koblenzer Stadtteil. Der Parkplatz vor der Grundschule verwandelte sich in einen Rummelplatz voll mit Menschen, Kulinarik und Musik.

Eindrücke vom Rübenacher Jubiläum gibt es hier in unserer Bildergalerie zu sehen:

Den Fassanstich übernimmt Bürgermeisterin Ulrike Mohrs.
Herbert Hennes
Assistiert wird sie vom Rübancher Ortsvorsteher Thomas Roos (3. von rechts).
Alexander Thieme-Garmann
Bei diesen Männern herrscht ausgelassene Stimmung.
Alexander Thieme-Garmann
Wem die Stehtische nicht zusagen, findet auf dem Fest auch einen Platz zum Sitzen.
Alexander Thieme-Garmann
Der Schulchor der Grundschule Rübenach liefert eine einstudierte Performance ab.
Herbert Hennes
Der Ansturm auf den Bierwagen hält das Fest über an.
Alexander Thieme-Garmann
Bei den Frauen des Chors "Quodlibet" gibt es das Weinglas passend zum Ortsjubiläum.
Alexander Thieme-Garmann
Die Tanzgruppe "Höppedizjer" zeigt ihr Können in dem voll besetzten Festzelt.
Herbert Hennes
Karl-Heinz, Dieter und Rolf vom Männerchor Rübenach kurbeln als Dreamteam den Weinverkauf an.
Alexander Thieme-Garmann
Bei einem Fest im Sommer darf er heutzutage nirgendwo fehlen: Bei diesen drei Damen bekommt man Aperol Spritz.
Alexander Thieme-Garmann
Diese Gruppe genießt die Stimmung auf dem Jubiläumsfest.
Alexander Thieme-Garmann
