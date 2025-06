So fällt das Fazit zum Firmenlauf 2025 in Koblenz aus

Der B2Run organisiert eigenen Angaben zufolge 20 Firmenläufe in ganz Deutschland, bringt über 240.000 Teilnehmer aus rund 11.800 Unternehmen jährlich zum Schwitzen. Koblenz sticht für Geschäftsführer Christian Kösters heraus – die Atmosphäre empfindet er als etwas ganz Besonderes: „Was Koblenz von anderen Standorten unterscheidet, ist das Verhältnis zwischen den aktiven Teilnehmern und denjenigen, die Anfeuern und im Anschluss bei der Party dabei sind. Vielerorts beschränken sich solche Events hauptsächlich auf die Läufer.“

Das kann Christian Kösters auch aus eigener Erfahrung heraus beurteilen. Er war am Freitag selbst auf der Strecke dabei. Sein Team habe es langsam angehen lassen, etwas mehr als 30 Minuten brauchte der Geschäftsführer für den 5,4 Kilometer langen Kurs. Vorbei an der Promenade, den lokalen Sehenswürdigkeiten, aber auch der Innenstadt. Diese Abwechslung mache den Charme aus: „Man läuft durch viele Wohngebiete, die Leute stehen mit einem Kaltgetränk in der Hand am Rand und feuern die Läufer an“, erklärt der Geschäftsführer.

Wegen Bauarbeiten an der Pfaffendorfer Brücke wurde die Streckenführung in Koblenz angepasst. Dabei gibt es mehrere Passagen, an denen sich Läufer auf dem Hin- und Rückweg begegnen. Viele empfinden das laut Christian Kösters als besonders motivierend. Einzelne Teilnehmer nutzen diese Passagen allerdings zum Abkürzen. Das ist bei der schieren Anzahl an Läufern jedenfalls nicht auszuschließen. Bei den Topplatzierten gebe es aber keine Schummler, das prüfen die Veranstalter anhand von Videomaterial und gemessenen Zwischenzeiten.

Insgesamt sei die Veranstaltung aus Sicht des Geschäftsführers ein klarer Erfolg gewesen. Mittlerweile organisiert B2Run den Firmenlauf in Koblenz bereits im vierten Jahr. Der Start war pünktlich, das Catering funktionierte und das Wetter spielte mit: „Eine Rolle spielt immer das Wetter. Das war wie gemalt. Nach allen Eindrücken vor Ort war das eine sehr erfolgreiche Veranstaltung“, erklärt Kösters.