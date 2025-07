So erfolgreich war das Weinfestival in Koblenz

Mehr als 30 Veranstaltungen mit rund 45.000 Besuchern – das ist die Bilanz des vierten Koblenzer Weinfestivals. Mit der Abschlussveranstaltung am Samstag, 12. Juli, findet die Reihe für diesen Sommer ihren Ausklang. Von 16 Uhr an lädt die Koblenz-Touristik an die Ufer-Bar an den Schlossstufen – mit musikalischem Rahmenprogramm und der Verkündung des „WeinKaiserWein 2025“. Bis dahin bleibt das Online-Voting für den beliebtesten Festivalwein noch geöffnet – alle Weinfreunde sind eingeladen, ihre Stimme auf www.weinfestival-koblenz.de/abstimmung-zum-weinkaiser-wein abzugeben.

Wie die Stadt mitteilt, hat sich das Koblenzer Weinfestival in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe entwickelt. Ein Höhepunkt war demnach die zweitägige Eröffnung mit der Frühjahrsweinprobe der Koblenzer Winzer im Mai. Die laut veranstalter beliebten „Blauen Stunden“ wurden 2025 mit zwei Terminen und jeweils zwei Veranstaltungstagen ausgeweitet – eine „erfreuliche Entwicklung für das stilvolle After-Work-Format“, wie es in der Pressemitteilung dazu heißt. Ergänzt wurde das Angebot durch Pauschalreiseangebote der Koblenz-Touristik, die zu einer stärkeren touristischen Nutzung führten.

Besonders hervor heben die Veranstalter „Electronic Wine“, ein Ereignis, das an zwei Tagen fast 14.000 Gäste ans Deutsche Eck zog – darunter viele Besucherinnen und Besucher aus dem europäischen Ausland. Auch hier wurden touristische Reisepakete vermarktet. Erstmalig kam ein Awareness-Team zum Einsatz, das den Angaben zufolge zu einem sicheren, inklusiven und friedlichen Fest beitrug. Mit dem „Augustafest“, den ausverkauften Fahrten bei „Wein on the Water“, der „Vinothek on Tour“ in fünf Stadtteilen und dem neuen Format „Ufer-Frühstück mit Musik“ zeigte sich die Bandbreite des Weinfestivals so vielfältig wie nie zuvor.

Die tägliche Öffnung der Ufer-Bar wurde von zahlreichen Koblenzerinnen, Koblenzern und Gästen genutzt. „Mit der Einbindung der Ufer-Bar ins Wein-Festival haben wir erstmals einen dauerhaften Festivalort geschaffen – eine feste Anlaufstelle direkt an den Schlossstufen, die nicht nur Weinfreunden eine Heimat bietet, sondern auch die Idee einer Stadt am Wasser mit Leben füllt“, sagt Jan Moryson von der Koblenz-Touristik.

Insgesamt wurden elf Festivalweine präsentiert, von denen 20.000 Flaschen während der Festivalzeit verkauft und verkostet wurden – eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (14.000 Flaschen).

Auch nach dem offiziellen Ende des Weinfestivals bleibt die Ufer-Bar ein beliebter Treffpunkt am Rhein: Nach zwei Umbautagen am 13. und 14. Juli, an denen der Wechsel von der Festival-Bar zur regulären Ufer-Bar erfolgt, wird der Betrieb ab dem 15. Juli wieder aufgenommen. Bis Oktober ist die Bar dann je nach Wetterlage weiterhin täglich geöffnet und wird künftig abwechselnd von verschiedenen Koblenzer Gastronomiebetrieben geführt.

Die Abschlussveranstaltung des Weinfestivals am 12. Juli beginnt um 16 Uhr mit der Begrüßung durch Oberbürgermeister David Langner. Gegen 16.15 Uhr verkünden die ehemalige Deutsche Weinkönigin Sonja Christ-Brendemühl und Langner den „WeinKaiserWein 2025“. Der prämierte Wein wird live auf der Bühne mit Urkunde und Pokal ausgezeichnet – ein Unikat aus der Keramikmanufaktur der Benediktinerabtei Maria Laach. Von 16.30 bis 20 Uhr gibt es Livemusik mit dem Acoustic-Duo „Sticky & Strange“. Bis 24 Uhr wird an der Ufer-Bar ausgeschenkt.