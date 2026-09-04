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So bunt war der Koblenzer CSD
Beim CSD in Koblenz am Wochenende waren rund 7000 Teilnehmer allein bei der Demo.
Beim CSD in Koblenz am Wochenende waren rund 7000 Teilnehmer allein bei der Demo.
Alexej Zepik

Rund 7000 Menschen bildeten am Samstagmittag in der Koblenzer Altstadt die Regenbogenparade zum Christopher Street Day. Hier sind Bilder zum Durchklicken.

Lesezeit 1 Minute
Veranstalter, Teilnehmer und Polizei sind zufrieden: Der Demo-Zug zum Koblenzer Christopher Street Day war der bisher größte, den Koblenz je gesehen hat. Ein Zeichen für Vielfalt und Gleichberechtigung wurde von den rund 7000 Demo-Teilnehmern gesetzt, und viele feierten am Straßenrand oder am Abend an der Liebfrauenkirche unter dem Motto „Mutig, laut und selbstbestimmt“ mit.
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