Rund 7000 Menschen bildeten am Samstagmittag in der Koblenzer Altstadt die Regenbogenparade zum Christopher Street Day. Hier sind Bilder zum Durchklicken.
Lesezeit 1 Minute
Veranstalter, Teilnehmer und Polizei sind zufrieden: Der Demo-Zug zum Koblenzer Christopher Street Day war der bisher größte, den Koblenz je gesehen hat. Ein Zeichen für Vielfalt und Gleichberechtigung wurde von den rund 7000 Demo-Teilnehmern gesetzt, und viele feierten am Straßenrand oder am Abend an der Liebfrauenkirche unter dem Motto „Mutig, laut und selbstbestimmt“ mit.