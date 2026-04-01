Koblenzer Pädagoginnen raten So bunt kann Ostern mit kleinen Kindern werden Doris Schneider 01.04.2026, 11:00 Uhr

i Einfache, zusammengeklebte Pappteller werden zu bunten Osterkörbchen: In der Koblenzer Familienbildungsstätte sind schon die ganz Kleinen kreativ. Mirco Klein

So sieht es in der Werbung aus: Mama, Papa und Kind malen zusammen Ostereier bunt, alle lachen und sind fröhlich, und am Ende gibt es kleine Kunstwerke. Das hat aber oft mit der Realität wenig zu tun. Ein paar Tipps, damit es wirklich Spaß macht.

Einige der Kinder schauen schon ganz erwartungsvoll, andere sind im Moment noch eher mit sich oder ihrem übergezogenen bunten Kittelchen beschäftigt: Im Kurs „Kreative Entdecker Mini“ an der Katholischen Familienbildungsstätte in Koblenz wird es heute österlich.







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