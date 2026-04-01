So sieht es in der Werbung aus: Mama, Papa und Kind malen zusammen Ostereier bunt, alle lachen und sind fröhlich, und am Ende gibt es kleine Kunstwerke. Das hat aber oft mit der Realität wenig zu tun. Ein paar Tipps, damit es wirklich Spaß macht.
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Einige der Kinder schauen schon ganz erwartungsvoll, andere sind im Moment noch eher mit sich oder ihrem übergezogenen bunten Kittelchen beschäftigt: Im Kurs „Kreative Entdecker Mini“ an der Katholischen Familienbildungsstätte in Koblenz wird es heute österlich.