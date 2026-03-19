Übernahme von Super 8
So bewertet Premier Inn die Hotelkonkurrenz in Koblenz
Das Super-8-Hotel im Hochhaus in der Koblenzer Clemensstraße wird nun von der britischen Hotelkette Premier Inn betrieben.
Das Super-8-Hotel im Hochhaus in der Koblenzer Clemensstraße wird nun von der britischen Hotelkette Premier Inn betrieben.
Doris Schneider

Ende März soll das ehemalige Super-8-Hotel mitten in der Koblenzer Innenstadt wieder öffnen. Neuer Betreiber ist die britische Kette Premier Inn. Wie bewerten die Briten die Konkurrenz in der Stadt? Welche Gäste wollen sie anziehen?

Lesezeit 2 Minuten
Das Super-8-Hotel im Hochhaus in der Koblenzer Clemensstraße war nur ein paar Wochen zu. Am 27. März soll es wieder eröffnen. Dann firmiert es allerdings unter dem Dach der britischen Hotelkette Premier Inn, die dieses Haus und sieben andere in deutschen Städten übernommen hat.

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