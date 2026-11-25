Stau bei Weißenthurm/Neuwied So begründet die Polizei die Kontrolle auf der Rheinbrücke Stephanie Mersmann 25.11.2026, 09:15 Uhr

i Die Polizei erklärt, warum die Kontrollen am Freitag auf der Rheinbrücke bei Weißenthurm nötig waren. Jan Woitas/dpa

Viele Leute waren richtig sauer, als sie am Freitagnachmittag und -abend lange in den Staus auf B9 und Rheinbrücke zwischen Weißenthurm und Neuwied standen. Nun erklärt die Polizei, warum sie ausgerechnet dann kontrollierte.

Der Megastau auf der Raiffeisenbrücke, in dem am Freitagabend Tausende Menschen standen, ist auf eine Großkontrolle der Polizei zurückzuführen. Das teilte die Behörde schnell mit – aber bis jetzt blieb eine Frage offen: Warum musste diese Kontrolle ausgerechnet zu einer Zeit stattfinden, in der erfahrungsgemäß zahlreiche Menschen unterwegs und starke Auswirkungen auf den Verkehr zu erwarten sind?







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