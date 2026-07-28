Rhein in Flammen So begründet der Veranstalter die Schiffskonvoi-Absage Matthias Kolk 28.07.2026, 15:33 Uhr

i Der Schiffskonvoi von Boppard/Spay nach Koblenz fällt 2026 bei Rhein in Flammen wegen Niedrigwasser aus. Mirco Klein

Was unsere Redaktion am Dienstagmittag exklusiv verkündete, bestätigte die Rhein in Flammen GmbH am Nachmittag: Der Schiffskonvoi bei Rhein in Flammen wird nicht stattfinden. Wie der Veranstalter die Entscheidung begründet.

Die offizielle Absage des Schiffskonvois bei Rhein in Flammen von Boppard nach Koblenz am 8. August traf am Dienstagnachmittag kurz nach 15 Uhr ein. Grund für die Absage ist das Niedrigwasser. „Für die angemeldeten Fahrgastschiffe ist am Samstagabend eine Liegendveranstaltung vor der Festung Ehrenbreitstein vorgesehen“, heißt es zum alternativen Vorgehen.







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