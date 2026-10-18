Mehr Service für Bürger
So baut Koblenz Bürokratie ab
Der digitale Schadensmelder ist eine der Maßnahmen, die die Stadt Koblenz anbietet, um Bürgern den Kontakt zur Verwaltung einfac
Der digitale Schadensmelder ist eine der Maßnahmen, die die Stadt Koblenz anbietet, um Bürgern den Kontakt zur Verwaltung einfacher, schneller und angenehmer zu gestalten.
Doris Schneider

Zu viel Bürokratie. Überall Formulare, die kein Mensch versteht – darüber wird allerorten geklagt. Vieles ist im Kleinen nicht zu ändern, aber es gibt doch Möglichkeiten, den Bürgern manches zu erleichtern, sagt die Stadt Koblenz und nennt Beispiele.

Lesezeit 2 Minuten
Ein kaputtes Spielgerät auf dem Spielplatz, ein verlorener Schlüsselbund oder ein Antrag auf Unterstützung für die Klassenfahrt: Wer in Koblenz etwas von der Stadtverwaltung möchte, muss dafür immer seltener persönlich im Amt erscheinen. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren verschiedene Verwaltungsleistungen digitalisiert.
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