Zu viel Bürokratie. Überall Formulare, die kein Mensch versteht – darüber wird allerorten geklagt. Vieles ist im Kleinen nicht zu ändern, aber es gibt doch Möglichkeiten, den Bürgern manches zu erleichtern, sagt die Stadt Koblenz und nennt Beispiele.
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Ein kaputtes Spielgerät auf dem Spielplatz, ein verlorener Schlüsselbund oder ein Antrag auf Unterstützung für die Klassenfahrt: Wer in Koblenz etwas von der Stadtverwaltung möchte, muss dafür immer seltener persönlich im Amt erscheinen. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren verschiedene Verwaltungsleistungen digitalisiert.