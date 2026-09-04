Sollten Autos raus aus der Koblenzer Innenstadt? Wie füllt man Leerstände? Welches Einzelhandelsangebot braucht die City? Diese Fragen und viele andere beantworteten neun Fachleute in der jüngsten Sitzung des Stadtrats.
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Die Innenstadt mit ihren vielen Geschäften, Cafés und Restaurants ist eine der Hauptattraktionen von Koblenz – und doch ist die Gestaltung ihrer Zukunft eine Herausforderung. Wie kann die City attraktiv bleiben? Wie geht man mit Leerständen um? Sollte die Innenstadt mit Autos weiterhin erreichbar sein?