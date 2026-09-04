Leerstände, Verkehr, Geschäfte
So attraktiv finden Experten die Koblenzer Innenstadt
Die Löhrstraße ist eine der Haupteinkaufsmeilen in Koblenz. Aber wie entwickelt man die Innenstadt richtig? Gedanken dazu haben
Die Löhrstraße ist eine der Haupteinkaufsmeilen in Koblenz. Aber wie entwickelt man die Innenstadt richtig? Gedanken dazu haben mehrere Experten im Koblenzer Stadtrat vorgetragen.
Alexej Zepik

Sollten Autos raus aus der Koblenzer Innenstadt? Wie füllt man Leerstände? Welches Einzelhandelsangebot braucht die City? Diese Fragen und viele andere beantworteten neun Fachleute in der jüngsten Sitzung des Stadtrats.

Lesezeit 6 Minuten
Die Innenstadt mit ihren vielen Geschäften, Cafés und Restaurants ist eine der Hauptattraktionen von Koblenz – und doch ist die Gestaltung ihrer Zukunft eine Herausforderung. Wie kann die City attraktiv bleiben? Wie geht man mit Leerständen um? Sollte die Innenstadt mit Autos weiterhin erreichbar sein?
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