Im Gewerbepark Mülheim-Kärlich ist derzeit viel Bewegung. Nun steht fest, dass das Modeunternehmen Snipes bald eine Filiale eröffnen wird.

Für Streetwear und Sneaker soll es bald eine neue Adresse im Gewerbepark Mülheim-Kärlich geben: In die Fläche, die zuvor von JD Sports bespielt wurde, zieht das Modegeschäft Snipes. Am Gebäude selbst, das direkt neben dem Camp David/Soccx-Laden liegt, erkennt man auch schon den neuen Mieter – und kann auch lesen, dass Snipes Personal für die neue Filiale sucht.

Das Geschäft soll demnächst eröffnen: „Das Opening findet am 17. Oktober 2025 statt“, teilte das Unternehmen auf Anfrage unserer Redaktion mit. Snipes in Mülheim-Kärlicher Gewerbepark soll eine Verkaufsfläche von rund 425 Quadratmetern haben, die Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr, so die Pressestelle des Modeunternehmens, das in Essen gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Köln hat.

Beim Opening wird auch einiges geboten: Es wird eine „Free Candy Bar“ (freie Süßigkeitenbar) geben, und ein Live-DJ wird auflegen. „Auch bei diesem Opening darf sich unsere Community vor Ort auf exklusive Sneaker-Deals freuen“, kündigt Snipes an.