In Stolzenfels will Investor Christian Seitz auf dem Gelände der Koblenzer Brauerei ein neues Quartier errichten. Zu dem Großvorhaben sagt der Koblenzer Baudezernent Andreas Lukas unserer Zeitung: „Ich bin sehr skeptisch, was die Entwicklung des Quartiers bis zur Buga 2029 angeht. Stand heute fehlen Herrn Seitz Mit-Investoren.“ Seitz indes verspricht jetzt auf RZ-Anfrage: „Alle wollen, dass das Quartier bis zur Buga fertig wird. Und das wird es.“