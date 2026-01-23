Tolle Stimmung in Vallendar
Sitzung der Fidelen Frauen begeistert
Bär und Bel begeisterten auf der Sitzung der Fidelen Frauen in Vallendar.
Marion Stäblein

Die Fidelen Frauen haben in Vallendar ein beeindruckendes Sitzungswochenende hingelegt. Die vielen Zuschauer waren ob der Darbietungen begeistert. 

Lesezeit 2 Minuten
„Valler ist als jecke Welt mit den Fidelen bestens aufgestellt!“ So lautete das diesjährige Motto eines gelungenen Sitzungswochenendes der Fidelen Frauen. „Lachen vereint Menschen“, damit eröffnete die Vorsitzende Simone Sporcic mit Lisa als Nordlicht und Jutta als Bayerin die Sitzung der Fidelen Frauen und begrüßte das hinreißende und zahlreich erschienene Publikum in Vallendar.

