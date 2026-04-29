Wachablösung beim BwZK Koblenz Sind Sie nun häufiger im Büro oder im OP, Herr Bieler? Wolfgang Lucke 29.04.2026, 19:00 Uhr

i Oberstarzt Dan Bieler ist seit Anfang April Klinischer Direktor an der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Bundeswehrzentralkrankenhaus. Wolfgang Lucke

Seit Anfang April ist er der neue Klinischer Direktor der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz: Im Interview spricht Dan Bieler nun über seine neue Aufgabe.

Oberstarzt Dan Bieler ist seit Anfang April dieses Jahres Klinischer Direktor der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz. In der Nachfolge von Oberstarzt Erwin Kollig trägt er die Verantwortung für die Aufgabenfelder Unfallchirurgie und Orthopädie, Wiederherstellungs- und Handchirurgie sowie Verbrennungsmedizin.







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