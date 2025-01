Einsatzkräfte ziehen Bilanz Silvesterfeiern in Koblenz und Region weitgehend ruhig 01.01.2025, 11:32 Uhr

i In Koblenz sind die Silvesterfeiern weitgehend ruhig geblieben. Friso Gentsch. dpa

Die Menschen in Koblenz und der Region feierten ausgelassen und friedlich Silvester. Potenzielle Störer zog die Polizei in Koblenz früh aus dem Verkehr.

Die Silvesterfeiern in Koblenz und der Region sind friedlich verlaufen. Dies teilte die Polizei Koblenz am Mittwochvormittag mit. Es habe „keine herausragenden oder nennenswerten Störungen“ gegeben. Das Gleiche sagten Beamte in Bendorf, Andernach und Lahnstein auf Anfrage unserer Zeitung.

