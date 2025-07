„Zug fällt aus“: An etlichen Verbindungen steht am Dienstagmorgen im Koblenzer Hauptbahnhof dieser Zusatz. Eine Signalstörung bei Köln/Bonn sorgt dafür, dass viele direkte Verbindungen in den Norden gekappt sind. Was das für Reisende bedeutet.

Blick auf die Anzeigetafel im Hauptbahnhof Koblenz, Blick aufs Handy: Am Dienstagvormittag stehen viele Reisende ratlos in der Bahnhofshalle. Vor allem Richtung Köln/Bonn fallen viele Verbindungen aus. Und zwar ohne Vorwarnung.

„Ich bin von Saarbrücken gekommen, da war im Zug noch keine Rede von den Problemen“, sagt ein Mann. Er bleibt dennoch gelassen. „Hilft ja nichts.“ Seine Weiterfahrt nach Duisburg hat er schon recherchiert: mit der RB nach Köln, „26 Stationen!“, dann mit dem Intercity nach Essen und dort wieder Wechsel auf eine Regionalbahn. „Ich brauche eineinhalb Stunden länger als geplant.“

i Reisende prüfen in Koblenz, wie sie weiterkommen. Doris Schneider

Die wichtige Verbindungsstrecke zwischen Köln, Bonn, Koblenz und Mainz ist seit den frühen Morgenstunden auch linksrheinisch gesperrt, teilt die Bahn mit. Der Grund für die kurzfristige Sperrung ist laut Bahn eine „dringende Reparatur der Signaltechnik“. Man gehe davon aus, dass die Sperrung „ bis in die Mittagsstunden“ andauert. Das ist deshalb doppelt unangenehm, weil die Route rechts des Rheins wegen Bauarbeiten seit einiger Zeit ohnehin nicht befahrbar ist.

Zwei Frauen wollen eigentlich nach Düsseldorf in eine Ausstellung und noch Verwandte treffen. Wenn sie nicht reisen können, wäre es zwar ärgerlich, aber kein Beinbruch. Eine jüngere Frau zuckt mit den Schultern. „Man muss ja bei der Bahn fast damit rechnen, dass was nicht klappt“, sagt sie.

i Ohne Handy wäre es schwieriger, an Infos zu kommen. Doris Schneider

Die meisten Reisenden haben ein Handy in der Hand und schauen selbst nach Verbindungen – „ohne die Bahn-App wäre es erheblich schwieriger, an Infos zu kommen“, sagt ein jüngerer Mann. Die Schlange vor dem Infoschalter ist noch überschaubar, der Mitarbeiter tut, was er kann, und sucht alternative Verbindungen. Die meisten reagieren einigermaßen entspannt – der Strom der Pendler ist an diesem Vormittag aber auch schon durch, sodass die meisten Reisenden eher freizeitmäßig unterwegs sind. Würde man aber beispielsweise zum Flughafen Köln/Bonn wollen, könnte man gerade ein echtes Problem haben.

Sind die Störungen am Mittag beendet?

Die DB Infra Go AG bedauere die „Unannehmlichkeiten für alle Reisenden und bittet um Verständnis. Sicherheit steht an erster Stelle im Bahnbetrieb“, heißt es in einer Pressemitteilung am Morgen. Der DB-Fernverkehr könne weitgehend über die Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt umgeleitet werden. Fernverkehrszüge zwischen Mainz, Köln und Bonn könnten bis in die Mittagsstunden ausfallen beziehungsweise hätten Verspätung.

Die Bahn bittet Reisende, sich vor Fahrtantritt in digitalen Auskunftsmedien der jeweiligen Verkehrsunternehmen zu informieren. Aktuelle Infos unter bahn.de sowie in der DB Navigator-App.