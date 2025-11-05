Sieben Tipps gegen Fahrradklau

170 Räder wurden der Polizeiinspektion Koblenz 1 bis Ende Oktober als gestohlen gemeldet – also etwa jeden zweiten Tag eins. Wie lässt sich Diebstählen vorbeugen? Das sind die Tipps der Experten.
Lesezeit 2 Minuten
Statistisch gesehen wird in Koblenz an jedem zweiten Tag ein Fahrraddiebstahl angezeigt. Kriminelle haben es vor allem auf hochwertige E-Bikes abgesehen. Unsere Redaktion hat beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) nachgehört. Was raten die Experten, damit es gar nicht erst zum Fahrradklau kommt?