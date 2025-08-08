Zum Thema „Sicherheit am Eck“ zogen die Stadtspitze und die Koblenzer Polizei nun Bilanz. Dabei wurde der Blick auf viele Themen geworfen, darunter Großevents, Prostitution und Cannabis.

Im Rahmen eines Pressegesprächs nahmen Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (CDU) und Polizeipräsident Jürgen Süs und Oberbürgermeister David Langner (SPD) zum Thema "Sicherheit am Eck" Stellung. Dabei fiel der Blick auf folgende Themen:

1 Rhein in Flammen: Laut Polizeipräsident Süs werden am Wochenende rund 200 Kollegen für die Bereiche Raumschutz und Verkehrslenkung im Einsatz sein. Darüber hinaus patrouilliert die Wasserschutzpolizei auf dem Rhein. Insgesamt rechnet Süs mit einem friedlichen Fest, das diesmal erstmals mit einer Drohnenshow aufwartet. Bürgermeisterin Mohrs lobte die gute Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften der Polizei, der Feuerwehr und der Rettungsdienste, welche sich bis zum Jahresende auf 15 Großveranstaltungen erstreckt.

2Christopher Street Day: OB Langner versicherte, dass die Stadt die Zunahme der Übergriffe auf Angehörige der queeren Community in anderen Städten genauestens verfolge. Ähnliche Tendenzen könne man allerdings für Koblenz bisher nicht feststellen, sodass er mit einer friedlichen Veranstaltung am Christopher Street Day rechne.

i Pressegespräch zur Sicherheit am Eck, von links: Timea Laux (Pressestelle Stadt Koblenz), OB David Langner, Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, Jürgen Süs (Polizeipräsident Koblenz), Verena Dörfer (Pressesprecherin Polizei Koblenz). Alexander Thieme-Garmann

3 Sicherheitslage Altstadt: Im Bereich der Altstadt lobte Mohrs die gemeinsamen Streifen von Polizei und kommunalem Vollzugsdienst an den Wochenenden. Noch mehr Einhalt müsse den Autoposern geboten werden. Man sei dabei, ein Konzept zu erarbeiten, das die Attraktivität der Altstadt für die hochmotorisierten Ruhestörer herunterfahren soll. Mohrs betonte in diesem Kontext den guten Austausch mit der Bürgerinitiative Altstadt.

4 Aufnahme von Flüchtlingen: Laut Mohrs haben rund 37 Prozent der Menschen in Koblenz einen Migrationshintergrund. Knapp 400 Menschen würden zurzeit in den Unterkünften im Rauental und in Niederberg leben, die durch Integrationslotsen betreut werden. Hierbei erinnerte Mohrs an das Lotsenhaus International in der Rudolf-Virchow-Straße 11, das seit Juni dieses Jahres mehrere wichtige Anlaufstellen für Migranten unter einem Dach vereint. Eine weitere Flüchtlingsunterkunft für rund 80 Personen, vorwiegend Frauen und Kinder, an den Kaiserin-Augusta-Anlagen wird voraussichtlich 2027 beziehbar sein.

5Bekämpfung illegaler Prostitution: Als Folge des Mords an einer Prostituierten im November 2023 hat die Stadt einen "Runden Tisch Rotlicht" ins Leben gerufen, an dem verschiedene Behörden wie Kriminalpolizei, Ausländeramt, Bauamt, Hauptzollamt und Steuerfahndung zusammen sitzen. Laut Polizeipräsident Süs wurden bisher sieben Großkontrollen von 26 einschlägigen Standorten durchgeführt, was unter anderem die Schließung eines Bordells zur Folge hatte. Mohrs lobte allgemein die Arbeit von Pro Familia, die den Prostituierten beratend zur Seite stehen und ihnen somit das Gefühl geben, nicht auf sich alleine gestellt zu sein.

6 Kriminalprävention: OB Langner nannte eine Reihe weiterer präventiver Maßnahmen, die auf die Sicherheit in der Stadt abzielen. Darunter fällt auch die Arbeitsgruppe "Schängel in Sicherheit". Anhand der roten Baseballkappe mit dem gleichlautenden Slogan, die an mitmachenden Geschäften, Büros, Apotheken usw. angebracht ist, können Kinder erkennen, wo sie Hilfe finden. Eine weitere Arbeitsgruppe heißt "Sicherer Bahnhof". Darüber hinaus gibt es das Projekt "Sicherheit im Alter", das mit Broschüren und Vorträgen hilft, oder das Projekt "Sichere, saubere Stadt".

7Cannabisteillegalisierung: Bis heute wurden rund 20 Ordnungswidrigkeitenverfahren hierzu geführt, was laut Mohrs eine überschaubare Zahl sei. Dennoch habe die neue Gesetzeslage die Kontrolle auf Großveranstaltungen erschwert, sodass sie es als ratsam erachtet, den Konsum dort gänzlich zu untersagen. Laut Süs bestehe überdies Handlungsbedarf, um legalen Konsum und illegalen Anbau klar voneinander zu trennen.

8Verkehrssicherheit: Laut Mohrs ist die Zahl der Verfahren im ruhenden Verkehr mit rund 68.000 Fällen konstant geblieben. Dagegen wurden 2024 mit knapp 8.900 Geschwindigkeitsübertretungen wesentlich weniger Fälle als 2023 erfasst. Damals waren es rund 12.000 Fälle. Allerdings sei der Rückgang auf Fluktuation im Personal und auf einen hohen Krankenstand zurückzuführen.