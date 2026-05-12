Rotlichtmilieu in Koblenz Sexarbeit in Privatwohnungen stört und ist verboten Katrin Steinert 12.05.2026, 15:13 Uhr

i Eine Prostituierte steht vor der roten Beleuchtung unter einem Bett (Symbolbild). In Koblenz wird zunehmend Sex gegen Geld in Privatwohnungen angeboten, was illegal ist. dpa/Hauke-Christian Dittrich

Wer die Antwort der Koblenzer Polizei auf unsere Redaktionsanfrage zu Kontrollen im Rotlichtmilieu liest, hat unweigerlich Geräusche und Bilder im Kopf. Das „Störpotenzial“ von Wohnungsprostitution wird als hoch bewertet. Dennoch gibt es sie.

Zu den Kontrollen von Privat- und Ferienwohnungen im Koblenzer Rotlichtmilieu hatte das Polizeipräsidium Koblenz erklärt, dass die Einsatzteams auch sogenannte bauordnungsrechtliche Verstöße feststellten. Pressesprecherin Kim Sandra Zorn erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion: „In den meisten Fällen handelt es sich (dabei) (.







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