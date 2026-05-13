Es kommt einem Sensationsfund gleich: Im Koblenzer Stadtteil Ehrenbreitstein hat Manfred Diehl im dortigen Pfarrarchiv eine Original-Ausgabe einer Schrift von Martin Luther entdeckt. Der Text ist rund 500 Jahre alt.
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Was Manfred Diehl vor geraumer Zeit im Archivbestand der Pfarrei Heilig Geist Rechte Rheinseite in Ehrenbreitstein entdeckt hat, kommt einer Sensation gleich. Im Rahmen einer Revision entdeckte er im Anhang einer Schrift des Erasmus von Rotterdam eine weitere, verfasst von Martin Luther.