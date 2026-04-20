Koblenzer Orchester begeistert Sensation: Nach Konzert 1000 Karten für 2027 verkauft Markus Müller 20.04.2026, 13:12 Uhr

i Das Stück „Quick Mix“, von Guido Rennert Judith Höhn-Engers und ihrem Tenorsaxofon auf den Leib komponiert, war ein Höhepunkt des Frühjahrskonzerts 2026 des Konzertorchesters Koblenz. Markus Müller

Was passiert, wenn Chorleiterin, Dirigent und Moderator – alle aus dem Westerwald – gemeinsame Sache mit dem Projektchor des Görres-Gymnasiums und dem Konzertorchester Koblenz machen? Es wird ein musikalisches Großereignis mit Folgen für Koblenz.

Das jüngste Konzert des Konzertorchesters Koblenz, dieses Mal erstmals mit dem Projektchor des Görres-Gymnasiums, ist auf eine mehr als sensationelle Begeisterung gestoßen: Keine 48 Stunden nach der Aufführung am Samstagabend waren mehr als 1000 Karten für das nächste Frühjahrskonzert im April 2027 (!







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