Die schwere Muskelschwäche (Myastenia gravis) ist eine Autoimmunkrankheit, die bei den Betroffenen zu erheblichen Problemen führt. Bei dieser Form der Muskelschwäche können schon wenige Bewegungen eines Muskels zu großen Erschöpfungserscheinungen führen. Oft beginnt die Muskelschwäche an den Augenlidern, in späteren Stadien kann aber auch die Schluck- oder gar Atemmuskulatur befallen. Wenngleich die Autoimmunkrankheit als gut erforscht gilt, gehört sie doch zu den seltenen Erkrankungen. „In Deutschland sind etwa 34.000 Menschen betroffenen, damit gehört Myasthenia gravis unter den seltenen Erkrankungen noch zu den häufigen“, weiß Tobias Hastenteufel zu berichten. Hastenteufel ist Informatiker und Absolvent der Universität Koblenz. Gemeinsam mit Erwin Junker und Artur Schens hat er vor knapp zehn Jahren das Unternehmen Qurasoft gegründet. „Getreu unserem Motto ‚Move Data, not Patients‘ und dem Wunsch, mit dem Fach Informatik etwas Sinnstiftendes zu schaffen, haben wir ein Werkzeug zum Fernmonitoring von chronisch kranken Menschen entwickelt“, berichtet Hastenteufel.

Das System gibt Facharzt und Patient die Möglichkeit des gemeinsamen Datenaustauschs, um die Therapie deutlich zu vereinfachen. „Das Problem bei seltenen Erkrankungen besteht darin, dass zwischen Patient und Spezialisten oftmals mehrere Hundert Kilometer liegen. Fernmonitoring trägt dazu bei, schneller auf mögliche Veränderungen des Krankheitsbildes zu reagieren und so einen passenden Therapiepfad zu finden“, erklärt der Informatiker.

i Lea Gerischer ist Neurologin an der Berliner Charité und von den Vorteilen digitaler medizinischer Hilfsmittel bei der Behandlung von Menschen mit seltenen chronischen Erkrankungen überzeugt. Martin Ingenhoven

Bisher arbeitet man verstärkt mit Kardiologen zusammen, die im Bereich des Fernmonitorings eine Vorreiterrolle einnähmen. Eine zweite große Gruppe seien Pneumologen, die nun auch die Vorzüge der sogenannten Telemedizin erkennen würden, so Hastenteufel. „Unsere Absicht ist es nicht, den Arzt zu ersetzen. Wir wollen dem Patienten keine App an die Hand geben, die ihn dann mit einer künstlichen Intelligenz allein lässt“, erklärt der Unternehmer. Vielmehr habe man ein Produkt entwickelt, dass die Behandlung durch einen Facharzt erleichtern soll, so Hastenteufel weiter.

Diesen Vorteil haben auch Ärzte des renommierten Berliner Universitätskrankenhauses Charité erkannt und sich bereits vor einigen Jahren nach einem Partner im Bereich Telemedizin umgesehen. „Wir sind an Qurasoft herangetreten, weil wir ein System gesucht haben, um den Kontakt zu unseren Patienten mit Myasthenia gravis zu verbessern“, erklärt Lea Gerischer, Neurologin an der Charité. „Wir als Ärzte können so eine Vielzahl von Daten unserer Patienten erfassen, Fragebögen austauschen und auswerten. Die daraus gewonnenen Kurven geben uns einen guten Aufschluss über den Zustand des Patienten“, erklärt die Ärztin. Über eine Chatfunktion könne der Patient gezielt und niederschwellig Kontakt mit seinem ärztlichen Spezialisten aufnehmen, was einen riesigen Nutzen darstelle, so Gerischer weiter.

Um diese Zusammenarbeit noch effizienter zu gestalten, haben Qurasoft und die Charité nun ein gemeinsames Unternehmen gegründet. In Koblenz entsteht mit der RareLink digital health GmbH ein innovatives Unternehmen für digitale Medizin. Ziel ist es, modernste Softwaretechnologie mit medizinischer Spitzenforschung zu verknüpfen, um die Patientenversorgung nachhaltig zu verbessern und den Zugang zu hoch spezialisierter Expertise zu erleichtern, unabhängig vom Standort der Betroffenen. Dabei betont Tobias Hastenteufel besonders die Bedeutung der Region Koblenz für das Unternehmen. „Wir kommen aus dem ländlichen Raum und haben ein Medizinprodukt für den ländlichen Raum entwickelt“, so der Informatiker. In Großstädten bestünden oft ganz andere Möglichkeiten in der medizinischen Versorgung chronisch Kranker, aber Medizin dürfe eben nicht nur in den Ballungszentren anwendbar sein, ist sich Tobias Hastenteufel sicher.